Un bon Samaritain porte secours à un passant qui s’étouffe

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Un Américain est venu en aide à homme qui était littéralement en train d'étouffer en plein de milieu de la rue, à Manchester, dans l’État de New York. Le bon Samaritain avait la bonne technique et est intervenu juste à temps.

La scène a été captée par une caméra fixée au tableau de son véhicule.

«J’ai vu qu’il était recroquevillé et qu’il n’y avait personne dans le siège du conducteur, raconte Pavel Fesyuk. Je me suis dit que ça devait être le conducteur. De loin, je pensais qu’il était en panne d’essence, mais plus je m’approchais, plus je constatais qu’il n’était pas recroquevillé pour rien. Il m’a raconté que plusieurs automobilistes sont passés à côté de lui sans s’arrêter alors qu’il s’étouffait.»

Le passant lui a alors demandé ce qui n’allait pas.

«Il m’a fait signe de lui taper le dos, alors c’est ce que j’ai fait, poursuit-il. Mais rapidement, j’ai décidé de faire la méthode de Heimlich.

Après quelques tentatives, l’homme a finalement réussi à avaler ce qui était coincé dans sa gorge. M. Fesyuk ne comprend toutefois pas pourquoi personne n’est venu lui porter secours avant.

«Nous sommes une famille chrétienne, alors nous posons des gestes pour les autres, c’est ce que nous devons faire, dit-il. C’est la règle d’or.»