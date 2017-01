Un peu de Saguenay s'invite au sommet du Kilimandjaro

Le groupe de quatre citoyens de Saguenay a réussi son pari et a pu atteindre le plus haut sommet de l'Afrique, le mont Kilimandjaro.

Les avocats Dominic Bouchard, Julien Boulianne, Charles Cantin et son ami Richard Morin ont touché le sommet du mont Kilimandjaro à 5895 mètres d'altitude.

«On savait que ça allait être difficile, mais on l'avait quand même sous-estimé. Je vous dirais que c'était encore plus ardu qu'on le pensait», a déclaré Dominic Bouchard.

Ça leur a pris sept jours et ils ont réussi. Au sommet, ils ont pleuré.

«Euphorisant. Je pense que c'est le mot. C'est très émotif parce que le taux d'échec est de 50 %. On se disait, il y en a deux sur quatre qui, peut-être, ne monteront pas. Quand on a réussi les quatre, on se sautait dans les bras. Il y avait même des larmes aux yeux parce que la fatigue embarque», a expliqué Me Bouchard.

Leur exploit a été accompli à 23h00, mardi soir, heure du Québec, à 7h00, mercredi matin, heure locale en Tanzanie. C'est dire qu'ils ont dû faire une ascension de nuit pour y arriver.

«C'est difficile psychologiquement. On ne voit pas où on s'en va. On a toujours l'impression qu'on est arrivé au sommet, mais finalement, le guide nous dit, on en a encore une heure, on a encore deux heures, on a encore trois heures.»

La dernière section a été éprouvante avec des pentes très abruptes et une quantité d'oxygène réduite de plus de la moitié.

«L'apport en oxygène est à 45 %. C'est vraiment la dernière nuit qui a été la plus exigeante des sept jours.»

La septième journée de leur expédition restera marquée dans leur mémoire, estime l’avocat. «C'est la journée la plus éprouvante de toute ma vie parce qu'on a marché 20 heures sur 30.»

Mais une fois qu'ils sont arrivés en haut, le sentiment était exceptionnel. «Le feeling était incroyable. C'est certainement dans les quatre cas, le plus gros effort physique qu'on a fait dans notre vie.»

Le groupe devra marcher une autre journée pour retourner au camp de base, mais déjà, les aventuriers pensent à une autre montagne, peut-être, le mont Aconcagua en Amérique du Sud, 1067 mètres plus haut que le Kilimandjaro.