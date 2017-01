Un pompier sauve un adolescent tombé dans l'eau glacée

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Des pompiers du Connecticut ont mené une véritable course contre la montre pour secourir un adolescent qui venait de tomber dans un étang glacé.

«Je lui ai seulement demandé son nom, et je me suis agrippé à lui et je lui ai dit : "Je te tiens, je ne t’abandonnerai pas et nous allons te sortir d’ici"», déclare le pompier Jeremy Hiriak.

L’opération de sauvetage a été captée par une chaîne de télévision locale. Sur les images, on peut voir un pompier ramper sur la glace pour extirper le jeune coincé dans les eaux glaciales.

L’élève, qui fréquente une école pour handicapés, s’était aventuré sur la glace. Quand des membres du personnel l’ont aperçu, ils ont aussitôt appelé les services d’urgence qui sont arrivés en quelques minutes seulement.

«Les policiers étaient là en premier, et ils ont tenté de le convaincre de revenir sur la terre ferme», soutient M. Hiriak.

Les discussions n’ont toutefois donné aucun résultat, et avec la météo plutôt clémente, la glace était très mince.

«On l’a ensuite vu défoncer la glace et tomber dans l’eau», enchaîne le pompier.

Faisant ni une ni deux, M. Hiriak s’est aventuré sur l’étendue d’eau gelée et il a réussi à sauver l’adolescent, qui n’aura passé que trois minutes submergé dans l’eau. Alors que plusieurs le qualifient de héros, il préfère toutefois rester modeste.

«Je ne fais que ce que j’ai appris à faire et ce que j’aime faire», laisse-t-il tomber.