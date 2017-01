3300 $ d’amende pour avoir écrasé une antilope d’Amérique

Un homme de Maple Creek, en Saskatchewan, a écopé d’une amende de 3280 $ mercredi pour avoir volontairement poursuivi et écrasé à mort une antilope d’Amérique avec son véhicule tout-terrain (VTT), a indiqué le gouvernement de la province dans un communiqué.

L’incident remonte à octobre dernier alors que Jonathon Hofer, 45 ans, a été aperçu en compagnie de trois jeunes par un agent de protection de l’environnement hors-service en train de poursuivre une antilope d’Amérique dans un champ avec son VTT, avant de l’écraser.

Puis, remarquant qu’il n’était pas seul, le petit groupe a chargé la carcasse sur le véhicule, avant d’aller se cacher dans un bosquet. L’homme a ensuite approché l’agent pour lui dire de quitter les lieux.

Des agents se sont présentés sur les lieux, plus tard, où ils ont retrouvé la carcasse de l’animal, abandonné parmi les arbres.

En plus de son amende, M. Hofer a vu son permis de chasse et de trappe révoqué pour un an.