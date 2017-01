Autres accusations pour l’infirmière accusée d’avoir tué des aînés?

De nouvelles informations seront rendues publiques vendredi dans le dossier de l’infirmière ontarienne Elizabeth Tracey Mae Wettlaufer, accusée de huit meurtres dans des résidences pour personnes âgées.

Un peu avant la comparution de l’infirmière, la Police provinciale de l'Ontario (PPO) fournira d’autres détails, a rapporté le «Toronto Star».

Wettlaufer est accusée des meurtres prémédités de huit personnes âgées hébergées dans des centres de soins du sud-ouest de l’Ontario. Les crimes auraient été commis entre 2007 et 2014 à Woodstock et à London. Les victimes, des hommes et des femmes, étaient âgées de 75 à 96 ans. L’ex-infirmière en avait la garde pendant la nuit.

Les autorités n'excluent pas de nouvelles accusations, a rapporté jeudi CTV. En décembre dernier, le réseau avait indiqué que la PPO enquêtait sur deux autres cas de décès au centre Meadow Park de London qui pourraient être liés à Wettlaufer.

Aucune hypothèse n’a été avancée par les enquêteurs sur les motivations de l’ancienne infirmière âgée de 49 ans.

Sept des huit victimes sont mortes au Caressant Care Long Term Care Home à Woodstock, alors que la huitième victime habitait dans le centre Meadow Park de London.