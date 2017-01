Bella Hadid furieuse contre Selena Gomez!

Ca risque de chauffer entre Selena Gomez et Bella Hadid!

En effet, la chanteuse a été photographiée avec l’ex de la mannequin, The Weeknd, en sortant du restaurant Giorgio Baldi mardi soir, à Santa Monica. Sur des clichés publiés par TMZ, on peut les voir s’embrasser et se prendre dans les bras.

Forcément, Bella Hadid, qui s’est séparée du chanteur il y a seulement quelques mois, n’a pas vraiment apprécié. La mannequin a donc cessé hier de suivre Selena Gomez sur Instagram.

Une chose est sûre, le baiser échangé entre la chanteuse et The Weeknd, alias Abel Tesfaye, n’a pas fini de faire parler de lui.

«Ils sont sortis ensemble et avaient l’air super heureux, a commenté un témoin pour Us Weekly. Ils se prenaient dans les bras et s’embrassaient. Selena ne le lâchait pas.» Selon des sources, ils seraient même rentrés ensemble chez la chanteuse.

Pour le moment, les deux artistes n’ont pas commenté cette petite sortie, mais cette histoire risque également de faire jaser dans leur entourage, puisque la sœur de Bella Hadid, Gigi, et Selena Gomez partagent la même meilleure amie, Taylor Swift. Elle pourrait cependant être la plus à même pour apaiser la situation, étant devenue amie avec Kendall Jenner, qui a eu une aventure avec son ex, Harry Styles.

Bella Hadid et The Weeknd sont séparés depuis le mois de novembre, après presque deux ans de relation. Ils se sont retrouvés quelques semaines après leur rupture lors du défilé annuel de Victoria's Secret, à Paris, et la top avait chaleureusement félicité son ex après sa performance.