Cas de rage au volant extrême à Bromont

Il y a un mois est survenu un cas de rage au volant particulièrement violent à Bromont. Benoit Vézina a eu le fémur cassé après avoir été pris en chasse et tabassé par trois jeunes.

Le 10 décembre, vers 23h, un véhicule avec trois jeunes à bord s’est placé devant lui pour lui bloquer la route à un feu de circulation du boulevard Pierre-Laporte.

«Moi, je les dépasse par la gauche, puis ça a duré deux, trois fois comme ça, raconte-t-il. À un moment donné, ils m’ont dépassé par la droite.»

Après une partie de jeu et de la souris, la situation a rapidement dégénéré.

«Le passager de droite, avec la tête sortie du véhicule, il s’est mis à me lancer des objets, ajoute l’automobiliste. Il m’a lancé un objet plus gros qu’un autre. Ça a cogné dur.»

Benoit Vézina s’est finalement immobilisé en bordure de la route 241, près d’un vignoble, pour vérifier si sa camionnette était endommagée.

«Ils se sont immobilisés devant moi et ils ont débarqué tous les trois, enchaîne-t-il. Ils sont venus à la course et ils m’ont agrippé. J’ai reçu un coup sur la jambe. Je vois encore ma jambe déformée. Là j’ai dit aux jeunes : «J’ai la jambe cassée». Ils m’ont laissé.»

La victime aura eu le réflexe de mémoriser une partie du numéro de la plaque d’immatriculation. C’est ainsi que les policiers ont pu remonter jusqu’aux suspects.

Les deux jeunes hommes de 18 ans et l’autre de 20 ans ont été rencontrés et ils ont été libérés sous promesse de comparaître à une date ultérieure.