Congédiée en attente d’une greffe, elle va retrouver son emploi

Le CIUSSS où travaillait cette préposée aux bénéficiaires de Trois-Rivières, renvoyée parce que son congé de maladie est trop long, a fait marche arrière, jeudi après-midi.

À la suite de la diffusion d’un reportage de TVA Nouvelles sur Nathalie Dubois, en attente d’une greffe de rein et du pancréas, l’employeur de la dame a confirmé qu’une «entente d’exception» avait été conclue.

«C’est un cas d’exception, un cas extrêmement particulier. Pour des raisons humanitaires, on a regardé le dossier dans son ensemble», a précisé Louis Brunelle, directeur aux ressources humaines au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie et de Centre-du-Québec.

Mme Dubois pourra donc retrouver son emploi après sa greffe et après sa convalescence, a assuré le CIUSSS.

«J’ai parlé avec elle tantôt et elle est extrêmement heureuse», a confié Rosaire Hamelin, du Syndicat québécois des employés de service à la FTQ.

La travailleuse de 41 ans doit suivre des traitements de dialyse trois fois par semaine après que son corps eut rejeté une greffe de rein en 2013.

En attente d’un donneur compatible, Nathalie Dubois ne peut travailler, sous ordre de son médecin.

«Depuis ma première greffe, je n’ai plus d’organe. Le médecin refuse que je sois exposée aux nombreuses bactéries qu’on retrouve dans les hôpitaux. C’est pour protéger ma santé», a confié la préposée aux bénéficiaires, mercredi, en entrevue avec TVA Nouvelles.

La convention collective de Mme Dubois prévoit qu’après 36 mois en congé de maladie, un travailleur est automatiquement congédié.

Mme Dubois avait reçu, le 20 octobre dernier, une lettre dans laquelle le CIUSSS lui expliquait qu’elle n’avait plus d’emploi en raison du temps d’attente pour un greffe et du temps de convalescence.

Quelques heures seulement après la diffusion du premier reportage de TVA Nouvelles, le cabinet du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, était intervenu et avait demandé à la direction de l'hôpital de Trois-Rivières de rencontrer de nouveau madame Dubois.