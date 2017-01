Des dizaines de produits mal étiquetés chez Adonis

Plus d'une trentaine de produits pouvant contenir des traces de sésame, de moutarde, de soya, ou encore des sulfites et du gluten ont été vendus dans des épiceries Adonis sans qu'il n'en soit fait mention sur l'étiquette.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et l'entreprise Groupe Adonis inc., ont fait savoir mercredi par voie de communiqué que de nombreux produits pouvant contenir de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette étaient disponibles sur les tablettes jusqu'à tout récemment.

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 10 janvier 2017 inclusivement dans les établissements portant l'enseigne Adonis et répartis dans les villes de Montréal, de Laval et de Brossard. Ils ont été vendus à l'état réfrigéré et leur étiquette comporte la mention «Marché Adonis».

Le communiqué précise par ailleurs qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'avait été signalé au MAPAQ en date de mercredi.

Adonis procède volontairement au rappel des produits en question. L'entreprise a convenu avec le MAPAQ de diffuser la présente mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde concerne uniquement les personnes qui sont allergiques aux graines de sésame, à la moutarde ou au soya, qui sont intolérantes aux sulfites ou qui souffrent d'une maladie induite par le gluten.

Si des personnes répondant à ces critères ont en leur possession une unité incorrecte de l'un de ces produits, elles sont avisées de ne pas la consommer et de la retourner à l'établissement où elles l'ont achetée.