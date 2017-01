Une violente collision entre un poids lourd et une voiture s'est produite ce matin sur la route 172, entre les municipalités de Saint-Ambroise et Saint-Nazaire au Saguenay.



Une personne est morte et une autre a été très gravement blessée.

Les mauvaises conditions routières pourraient avoir joué un rôle dans l'accident.



La circulation est perturbée dans le secteur.