EXCLUSIF | Un autre Montréalais parti rejoindre l'EI

TVA Nouvelles a appris qu’un jeune Montréalais qui se serait radicalisé a récemment quitté le pays pour rejoindre les rangs du groupe armé État islamique en Syrie.

Selon nos informations, il aurait pris l’avion en décembre dernier. Il aurait laissé une lettre à ses parents, impuissants devant le désir de leur fils de devenir un combattant du djihad.

Le bilan 2016 du Centre de prévention à la radicalisation menant à la violence, à Montréal, dépeint d’ailleurs une situation préoccupante. Beaucoup de jeunes Québécois présentent des comportements alarmants liés à la radicalisation. Sur 665 demandes d'aide, 225 étaient directement liées à des enjeux de radicalisation. Cette année seulement, 10 cas inquiétants ont dû être transmis aux autorités.

«On a évalué qu'il y avait un risque pour la sécurité nationale, déclare Herman Deparice Okomba, directeur du centre. Et on a transmis aux autorités policières pour faire les investigations. Par exemple, si on a un cas chez nous... il y a des implications par rapport aux armes à feu.»

«La plupart du temps, les gens qui appellent, ce sont des proches d'une personne, qui s'inquiètent pour elle, soutient Perrine Renouf, intervenante psychosociale. Les inquiétudes qui reviennent, la plupart du temps, c'est un changement dans les idées politiques, par exemple, une idéologie prégnante qui prend beaucoup de place dans le cadre de vie de la personne.»

L'organisme tient aussi à rappeler qu’il a une mission de prévention et non de délation.

«Absolument! On ne fait pas de la délation! enchaîne le directeur du centre. On est un organisme de prévention. Nous sommes très indépendants à la fois des services de police, des services des renseignements. Les gens qui appellent chez nous et qui continuent d'ailleurs d'appeler -on le voit dans les chiffres-, c'est parce qu'ils savent qu'ici, ils ont une écoute bienveillante.»

Malgré une plus grande sensibilisation, encore trop de jeunes se laissent séduire par des recruteurs de l'islam radical sur Internet. Des réseaux sociaux au djihad, l'embrigadement peut souvent être un aller sans retour.