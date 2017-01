EXCLUSIF | Une personne d’intérêt refuse de passer le polygraphe

Une personne d’intérêt dans la disparition de Jian Ping Li et de son bébé, en avril 2014 à Brossard, a refusé de passer le test du polygraphe, a appris TVA Nouvelles.

Selon nos informations, il s’agit de l’amie de cœur de Hong Hui Lu, le mari de la disparue et le père du poupon.

Jeudi, un poste de commandement de la police de Longueuil sera installé de 8h30 à 18h à l’intersection de l’avenue Stravinski et du croissant Sabourin pour recueillir des informations du public.

Pour sa part, l’homme collabore à l’enquête et a passé le test du polygraphe. Il est toujours considéré comme un témoin important, puisqu’il est le dernier à les avoir vus.

TVA Nouvelles l’a rencontré jeudi matin, alors qu’il se dirigeait vers le travail. Il a répondu brièvement aux questions de la journaliste.

L’homme dit ne pas savoir pourquoi les policiers sont de retour devant sa résidence. Il a précisé qu’il collaborait avec la police, qu’il avait fait beaucoup de choses pour les aider à retrouver sa femme et son enfant et qu’il s’inquiétait pour eux.

Rappelons que ce dossier est toujours considéré comme une disparition. Le conjoint de Jian Ping Li est le dernier à l’avoir vue, le 30 avril 2014 en matinée, au moment où il quittait la résidence de Brossard.

À son retour vers 14h30, la mère de famille et son bébé de six mois ne s’y trouvaient plus. La femme de 42 ans n'avait apporté aucun effet personnel avec elle, ni argent ni cartes bancaires.

La police de Longueuil a depuis obtenu des centaines d’informations du public. Toutes les informations avaient été «vérifiées, revérifiées et revalidées», mais elles n’avaient pas permis de faire progresser le dossier, ont indiqué les responsables de l’enquête.

-D'après les informations d'Elizabeth Laplante