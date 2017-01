Fillette morte dans un accident: la Cour suprême refuse l'appel

La saga judiciaire d’un octogénaire à l’origine d’une collision qui a causé la mort d’une fille de 10 ans dans les Laurentides, en 2010, est terminée.

La Cour suprême du Canada a refusé, jeudi, d’entendre l’appel du Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec (DPCP), qui contestait l’acquittement de Norman Graham, survenu en avril 2016, soit six ans après les faits.

L’homme de 84 ans avait d’abord été reconnu coupable de négligence criminelle ayant causé la mort de Trina Hobbs-Ouellette et des lésions à sa mère, Tricia. Il avait reçu une peine de 9 mois de prison.

La Cour d’appel du Québec avait toutefois infirmé le jugement, l'an dernier, estimant que le magistrat du tribunal inférieur avait erré en rejetant le témoignage de Diane Graham, l’épouse de l’accusé.

Cette dernière a témoigné qu’elle croyait que son mari s’était trompé de pédale, en appuyant sur l’accélérateur au lieu du frein, à l’approche de l’intersection où a eu lieu l’impact.

M. Graham roulait à environ 92 km/h, dans une zone limitée à 50 km/h, lorsqu’il a percuté l’arrière de la voiture de la famille Hobbs-Ouellette, dans le village d’Arundel.

Les parents de la jeune victime s’étaient dits complètement chamboulés lorsque «Le Journal de Montréal» leur avait appris, l’an dernier, que la Cour d’appel avait acquitté M. Graham.

«Justice n’a pas été rendue pour ma fille. C’est comme si on riait dans sa face. C’est comme si on venait de me dire que sa vie ne valait rien; pour moi, elle valait des millions», avait affirmé Tricia Hobbs-Ouellette, sous le choc.