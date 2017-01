Il veut récupérer le message d’adieu de sa fille dans son iPhone

Une famille tente d’obtenir le message d’adieu que sa fille a laissé dans un iPhone avant de s’enlever la vie.

La jeune femme s’est suicidée l’automne dernier non sans avoir pu écrire au préalable une lettre à ses proches.

«Le 15 septembre, elle a commis le suicide par accident de voiture et dans la lettre qu’elle nous a laissé, c’était écrit: "je vous ai laissé deux messages de merde d’adieu. Vous les trouverez sur le dictaphone de mon cellulaire"», raconte le père de la victime, John Leduc, en entrevue à l’émission de Denis Lévesque, à LCN.

«Par contre, à ce moment-là, son cellulaire était verrouillé et il fallait rentrer un code d’accès. On croyait avoir ce code, mais ça n’a pas marché. Au bout de six essais, le iPhone nous a indiqué qu’il était maintenant désactivé.»

M. Leduc a alors entrepris des démarches auprès d’Apple pour obtenir la collaboration de la firme à la pomme, mais celles-ci se sont avérées infructueuses. La compagnie a invoqué des raisons de sécurité pour justifier son refus d’agir.

En guise de réponse, Apple, en Californie, a plutôt suggéré à M. Leduc de faire «un reset» (réinitialisation) de l’appareil, ce qui entraînerait la perte de toutes les données.

Et pour la famille de la jeune femme, il est essentiel de pouvoir accéder à ces données pour pouvoir faire son deuil.

Sur sa lettre manuscrite, les derniers mots de la fille de John Leduc ont été les suivants: «Je m’excuse, merci pour tout et je vous aime à l’infini». Sa fille était suivie pour des états de «déprime».

Le père de famille lance une perche, même si son médecin l’a mis en garde devant la possibilité que le contenu du téléphone de sa fille ne lui apporte pas le soulagement espéré. Il demande l’aide «en dernier recours» d’une personne compétente en informatique susceptible de réussir à percer le mystère.

«Quand j’ai reçu la facture de son cellulaire du mois [de sa mort], j’ai constaté que le soir avant son décès, il y a eu deux appels entrants. J’ai des doutes sur ces appels, je sais qui les a faits, j’ai retracé [ses auteurs]. Et je me demande si ce n’est pas en lien avec ça qu’elle veut nous dire quelque chose. Y a-t-il quelqu’un qui l’a forcée à faire cet acte-là. Si je ne réussis pas à avoir l’information, je tourne la page, c’est fini. C’est l’un de mes derniers recours», explique-t-il, en précisant que le suicide de sa fille n’était pas «traditionnel». «Elle est morte calcinée dans sa voiture après avoir foncé intentionnellement dans un mur.»