Kim Thomassin à la tête des services juridiques de la Caisse de dépôt

Kim Thomassin a été nommée première vice-présidente, Affaires juridiques et Secrétariat, à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Elle sera donc responsable de diriger les services juridiques et réglementaires de l’institution financière publique, tout en veillant sur les structures de gouvernance pour les transactions d’investissement. Elle sera également appelée à mettre la roue à l’épaule pour aider la Caisse dans sa stratégie à l’étranger.

«Kim Thomassin est un exemple de leadership. Sa vaste expérience comme avocate en financement de projet et en acquisitions, son réseau d’affaires étendu et son talent reconnu pour bâtir des relations d’affaires durables seront de grands atouts pour la Caisse dans la mise en œuvre de sa stratégie dans tous les marchés où elle est présente», a dit Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse, par communiqué.

Kim Thomassin travaillait au cabinet d’avocats McCarthy Tétrault depuis 17 ans.

Elle a déjà reçu la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec l’an dernier pour son rôle dans l’avancement des femmes ainsi que des prix pour son travail d’avocates, comme le Mérite Christine-Tourigny du Barreau du Québec et le prix Zenith de Lexpert.