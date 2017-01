L’Alberta recommande aux citoyens de marcher comme des pingouins

Les trottoirs sont glissants durant l’hiver en Alberta et pour s’assurer que la population déambule de façon sécuritaire, les autorités encouragent les citoyens à marcher comme des pingouins.

Dans une vidéo publiée sur son site, le ministère de la Santé explique en détail comment adopter le pas du pingouin pour éviter les chutes et les blessures.

Ce n’est peut-être pas la démarche la plus rapide et gracieuse, mais a-t-on déjà vu un pingouin glisser et tomber? souligne le ministère.

«Pointez les pieds vers l’extérieur, écartez légèrement les jambes, marchez sur la plante des pieds et faites de petits pas», apprend-on dans la vidéo gouvernementale.

De plus, il est important de ne pas garder les mains dans les poches et d’utiliser ses bras comme balanciers, à la manière de ces palmipèdes en smoking qui oscillent d’un côté à l’autre pour garder leur équilibre.

Même si les pingouins vont pieds nus, la vidéo recommande aux gens de porter de bonnes bottes, avec du soutien aux chevilles et des semelles antidérapantes.

Les chutes peuvent être graves, affirment les autorités albertaines. En douze mois, elles ont généré 16 910 visites à l’urgence, indique le ministère qui insiste en ajoutant: 10 millions de pingouins ne peuvent se tromper!