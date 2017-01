Les jumeaux Eddy et Nelson changent de look!

Céline Dion a partagé une photo de ses jumeaux Eddy et Nelson, sur les réseaux sociaux, dans laquelle on peut constater que les deux gamins ont complètement changé de look!

Les jumeaux ont perdu leurs longs cheveux légendaires.

Sapin bien décoré, cadeaux sous l’arbre, et pyjamas de Noël, Céline: René-Charles, Eddy et Nelson sont tout sourire, sur la photo partagée sur Instagram et sur Facebook.

«Souvenir des Fêtes. Maintenant, on retourne au boulot», a écrit l’équipe de Céline sur Instagram.

Céline Dion, 48 ans, René-Charles, 15 ans, et Eddy et Nelson, 6 ans, ont célébré leur premier Noël en famille après le décès de René Angélil, le 14 janvier 2016.

La photographie a été prise par Denise Truscello, comme en témoigne la publication Instagram de la diva.