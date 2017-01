Les toitures doivent être déneigées, sinon...

Les propriétaires d’immeubles devraient procéder rapidement au déneigement des toitures inclinées en raison des risques de chute de glace, recommande la Ville de Québec qui menace de donner des constats d’infraction aux délinquants.

La chute du mercure prévue jeudi soir, dans la foulée d’un épisode de redoux et de fortes précipitations sous forme de pluie, a incité la Ville, en fin de journée, à rappeler aux propriétaires leurs obligations afin d’éviter un accident fâcheux.

L’accumulation de neige et de glace sur la toiture et la corniche des édifices mansardés peut constituer un danger, rappelle la Ville dans un communiqué. «Cette neige ou des glaçons peuvent se détacher en tout temps et tomber sur les véhicules et les piétons.»

Jusqu’à 4000 $

Les propriétaires doivent agir dans les meilleurs délais si leur toiture est inclinée vers le domaine public et est située à trois mètres ou moins de la rue ou du trottoir. Les balcons et issues de secours doivent aussi être déneigés. La Ville rappelle que le non-respect de la réglementation peut entraîner un avis d’infraction et une amende qui varie entre 300 $ et 4000 $.

Depuis le début de l’hiver, 28 plaintes ont été acheminées concernant des toitures enneigées potentiellement dangereuses ou la présence de glaçons sur des corniches en hauteur.