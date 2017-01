Une famille de la Montérégie aura tout le temps qu’elle veut pour décider de ce qu’elle veut faire pour les prochaines années: ils sont 28 à se partager 60 millions $, le dernier gros lot du Lotto-Max.

«On a commencé à penser à des rêves, c’est sûr, dit Annie Roy. Les plus jeunes ont des beaux rêves de vie qui s’annoncent devant eux. Nos doyens, ça vient conforter la retraite et prendre des décisions. Et nous, dans le milieu, soit on va continuer à travailler ou on va alléger un peu le temps de travail.»

Les gagnants étaient réunis jeudi matin pour s’adresser aux médias dans un hôtel du centre-ville de Montréal.

Juste avant un souper de famille le 1er janvier dernier, Annie Roy est passée par le dépanneur et a décidé d’acheter un billet de groupe en prévision du souper familial.

«Je n’étais pas certaine et j’ai appelé mon père, qui me rassurait, a-t-elle raconté. "Est-ce que j’achète un groupe pour tout le monde?" Et ma mère a dit "Ben oui, c’est sûr!"»

Il arrive fréquemment que la famille originaire de Saint-Césaire, en Montérégie, achète un billet de groupe lors d’un souper, tout dépendant du montant du lot. Mais cette fois-ci, la chance était de leur côté.

Le lendemain du tirage, le père de Julie Boivin, Jean-Marie, s’est levé tôt et a vérifié les combinaisons. C’est alors qu’il a fait la grande découverte.

«La chaîne a commencé : Maman s’est fait réveiller, après ça c’est les enfants, après ça la sœur et les frères de mon père», a raconté Mme Boivin.

Un des gagnants, Gilles Leprohon, travaille pour Loto-Québec. Et contrairement à ce que plusieurs pensent, les employés de la société d’État peuvent participer à la loterie.

«C’est un jeu de hasard pur et dur. Le président de Loto-Québec pourrait s’acheter un billet et gagner», a mentionné lors de la conférence Guy Mongrain, soulignant que M. Leprohon est «un gars chanceux parmi tant d’autres».