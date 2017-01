Ses employés auront 1000$ s’ils cessent de fumer!

Un patron de Rivière-du-Loup dans le Bas-Saint-Laurent a eu toute une idée afin que ses employés cessent de fumer, il leur donnera 1000 dollars.

«L’été passé, on regardait le personnel en pause et on s’est rendu compte qu’on avait environ un employé sur trois qui fumait. On voulait piquer leur curiosité, faire un concours», a expliqué à TVA Nouvelles, Martin Ouellet, copropriétaire de Conteneurs KRT.

M. Ouellet encourage donc ses employés à s’inscrire au Défi J’arrête, j’y gagne. «Deux ont confirmé qu’ils allaient s’inscrire au concours, on espère l’effet de contagion.»

Le patron bien intentionné ne donnera pas tout le montant en même temps, il y aura des étapes échelonnées sur un an. D’abord, les fumeurs qui auront abandonné leur mauvaise habitude recevront 125 dollars après six semaines sans fumer, puis un autre 125 dollars après trois mois, ainsi de suite, et au final un montant de 500 dollars.

Martin Ouellet craint-il que ses employés fument en cachette? «On est une vingtaine d’employés, on est comme une grande famille. Je fais confiance à mon monde et un fumeur, ça sent le fumeur», lance-t-il.