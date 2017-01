Un site historique lourdement endommagé

***Voyez ci-dessus notre reportage concernant la tempête du 30 décembre dernier***

Le site historique du phare de Pointe-des-Monts a été lourdement endommagé par la tempête du 30 décembre dernier.

Un des bâtiments d’accueil a même été déplacé sur quelques mètres avec la force des vagues et des glaces. Une passerelle a été arrachée de ses fondations. Le site du phare de Pointe-des-Monts n’est accessible qu’en motoneige l’hiver.

Les 11 kilomètres de route ne sont pas déneigés. Mais une personne va vérifier le site au moins 3 fois par semaine et c’est après la tempête que les dommages ont été rapportés. Le phare lui-même et la maison du gardien attenante ont été épargnés.

Le propriétaire du site, la Société de développement des entreprises culturelle, a été mis au courant. Les assureurs devraient rembourser le coût des dommages qui n’ont pas encore été évalués.

Mais on parle déjà de reconstruction. De mémoire, c’est la première fois que le site du phare de Pointe-des-Monts est frappé de manière aussi intense par une tempête.

Le phare de Pointe-des-Monts est le 2e plus vieux du St-Laurent après celui de l’île Verte.

Il a été construit en 1830. Le site accueille bon an mal an entre 2000 et 3000 personnes.