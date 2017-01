Un voleur multirécidiviste arrêté à Laval

La police de Laval a mis le grappin sur un homme soupçonné d’avoir commis des vols dans au moins cinq véhicules dans le terrain de stationnement du Carrefour Laval.

Déjà bien connu des milieux policiers, Djvenson Lafontant a été appréhendé dans le stationnement du centre d’achats, mardi soir.

C’est une femme qui a contacté la police un peu après 19h pour signaler la présence d’un homme louche qui rôdait autour d’un camion avec une lampe de poche.

«Grâce à la description fournie par le témoin et le travail rapide des patrouilleurs et des enquêteurs, le suspect a été pris en chasse à bord d’un véhicule et arrêté près du cinéma Collossus», a indiqué Évelyne Boudreau, porte-parole de la police de Laval.

Tous les biens volés retrouvés à bord du véhicule de Lafontant ont pu être remis à leurs propriétaires.

Djvenson Lafontant était déjà connu des policiers pour des crimes semblables.

Il a comparu mercredi à Laval sous des accusations de vol, non-respect des conditions et possession d’outils de cambriolage.