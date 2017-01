Vous avez la grippe? N'allez surtout pas à l'urgence!

Vous êtes grippés ou vous ressentez les symptômes d’un rhume? Ne vous présentez surtout pas à l’urgence, dit le pharmacien Jean-Yves Dionne.

«Ce n’est pas le temps d’aller à l’urgence quand vous avez une grippe! Vous n’êtes pas prioritaire, donc vous allez être recalé et vous pouvez y passer des heures et des heures», tonne-t-il.

Jean-Yves Dionne précise qu’un rhume ou une grippe passera si on laisse le corps se guérir. Le plus important est donc de se reposer.

Quand se présenter à l’urgence?

Le pharmacien conseille toutefois de voir un médecin si vous présentez ces symptômes:

-Une fièvre élevée durant plus de 4 jours qui ne baisse pas

-La gorge rouge, enflée depuis au moins deux jours

-Des sécrétions nasales verdâtres, de la douleur et une sensation de congestion depuis au moins 10 jours

-Une toux bronchique avec mucus coloré ou sanguinolent depuis au moins 10 jours

-Une difficulté à respirer importante

-Des étourdissements

-De la confusion

-Des vomissements

-Une raideur au cou

-Des convulsions

Vous devez vous rendre à l’urgence si vous souffrez d’une maladie chronique et que votre grippe dure depuis au moins une semaine. Il est aussi important d’amener chez un médecin tout nourrisson qui souffre de la grippe.

Comment distinguer le rhume de la grippe

«Le rhume c’est les voies respiratoires supérieures. Il y a des mucus, il y a de la toux, il peut y avoir de la fièvre, mais rarement. La grippe touche tout l’arbre bronchique au complet, c’est le corps au complet, ça fait mal et il y a de la fièvre et des douleurs. Ce sont deux pathologies différentes, une plus légère et l’autre qui va me coucher littéralement» explique le pharmacien.

Prévention

Heureusement, il existe quelques moyens de prévenir l’apparition des symptômes du rhume et de la grippe, comme la prise de compléments de vitamine D.

«Ce n’est pas pour rien que la grippe arrive toujours en décembre, en janvier et un peu plus tard dans l’hiver parce que notre corps manque de vitamine D qui est fabriquée en été lors de l’exposition au soleil. C’est donc important pour tous les Nordiques de prendre de la vitamine D à partir du mois de septembre jusqu’au mois d’avril pour supporter notre système immunitaire», conclut le pharmacien.