Angioplastie : une technique révolutionnaire développée à Sherbrooke

Une technologie inventée au Centre Universitaire hospitalier de Sherbrooke permettra de débloquer les artères de plus de patients. Il s'agit d'une avancée mondiale.

Jean-Claude Bergeron , 72 ans, pourtant actif de nature, avait de plus en plus de mal à se déplacer. C'est que les artères de ses jambes étaient complètement obstruées. L'angioplastie traditionnelle , la technique qui depuis des années, permet, sans avoir à recourir à la chirurgie, de débloquer l'artère n'y pouvait rien. Impossible pour les médecins de traverser le blocage.

La technologie développée par l'équipe du professeur Martin Brouillette à la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke et le radiologiste Dr Andrew Benko transmet des ondes de choc par des fils-guides qui permettent de traverser les tissus calcifiés tout en laissant intacte la paroi élastique des vaisseaux sains.

TVA Nouvelles

M. Bergeron est le tout premier patient à en bénéficier et ça ne va pas s'arrêter là. Une étude internationale approuvée par Santé Canada va être menée auprès de 30 patients à Sherbrooke, Montréal et en Autriche. On travaille aussi à l'adopter à des applications en cardiologie.