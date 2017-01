Aspergée d'acide, une ex-reine de beauté pourrait perdre la vue

Selon le média The Telegraph, Gessica Notaro pourrait perdre la vue après qu’un ex-conjoint en colère lui ait lancé de l’acide en plein visage.

L’Italienne, qui a remporté un concours de beauté en 2007, a laissé son copain Jorge Edson Tavares en août dernier après deux ans de vie commune.

Après la rupture, Notaro avait accusé Tavares de la pourchasser et de l’harceler. Elle avait même obtenu un ordre de la cour pour l’empêcher de s’approcher d'elle et de son domicile.

Selon les autorités, Tavares –un ancien garde du corps- attendait Notaro à l’extérieur de son appartement dans la ville de Rimini. La voyant arriver, il aurait crié son nom avant de lui lancer une bouteille d’acide au visage.

Selon le média local La Stampa, ce dernier a été arrêté pour ce sauvage assaut, mais nierait son implication dans le crime.

La jeune femme de 28 ans, qui évoluait encore comme mannequin, chanteuse et animatrice en plus de travailler dans un aquarium comme dresseuse d’animaux marins, risque de perdre la vue et devra avoir recours à la chirurgie esthétique pour reconstruire son faciès ravagé par le geste de Tavares.

Elle aurait aussi subi des blessures aux hanches et à la jambe. Selon The Telegraph, son était jugé sérieux mais stable.