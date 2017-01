Bienvenue à bord de ce vol en direction de... l'ENFER!

De courageux voyageurs ont presque joué avec la mort en ce vendredi 13!

Partis de Copenhague, au Danemark, les passagers à bord du vol 666 se sont dirigés vers HEL (comme l’enfer, en anglais hell).

Bien que ce court trajet entre le Danemark et la Finlande soit un vol régulier, il a fait rigoler plusieurs internautes en ce vendredi 13.

Sur Twitter, l’aéroport finlandais a même participé à la petite blague.

@flightradar24 @CPHAirports Arrival to gate 25. Gate 13 would have been a match made in HEL. 😄 — Helsinki Airport (@HelsinkiAirport) 13 janvier 2017

«L’avion est arrivé à la porte 25. La porte 13 aurait été un match parfait en enfer (Gate 13 would have been a match made in HEL)», a tweeté Helsinki Airport avec un petit emoji de sourire.

Pour ajouter au «hasard», l’appareil à bord duquel prenaient place les passagers... était vieux de 13 ans, selon FlightRadar24!

Heureusement, les voyageurs sont arrivés sains et saufs à l’aéroport de Helsinki, en Finlande, après un vol d’un peu plus d’une heure et trente minutes.