Blessure lors d'une descente en tube: Baie-Comeau devra verser 220 000 $ à un citoyen

La Ville de Baie-Comeau devra payer environ 220 000 $ à un citoyen qui s’était fracturé la cheville dans la pente à tube en mars 2013. Depuis, la ville assure qu’elle a amélioré la sécurité du site.

Le 15 mars 2013, Luc Girard, sa conjointe et cinq enfants se rendent au club de ski en soirée pour faire de la descente en tube. La pente n’est pas éclairée à ce moment et le groupe monte pour faire une première descente. Luc Girard descend avec sa plus jeune fille sur lui et s’aperçoit qu’il va trop vite. Il frappe de plein fouet un ourlet de neige et sa cheville se fracture sous le choc.

Des témoignages permettront d’apprendre qu’une courbe dans la piste ne permettait pas de voir l’ourlet en question. Il avait été construit de part et d’autre d’une rigole pour permettre à l’eau de s’écouler. La pente avait d’ailleurs été fermée dans la journée à cause du temps doux. Aucun test de descente n’avait été effectué avant l’ouverture comme c’est pourtant prévu dans la procédure.

Dans son jugement du 6 décembre dernier, le tribunal conclut donc que la Ville de Baie-Comeau est entièrement responsable de cet accident.

Après cet accident, Luc Girard a été 16 mois sans travailler. Près de quatre ans après l’événement, il ressent toujours des douleurs à sa cheville. De son côté, la Ville assure que des correctifs ont été mis en place pour éviter un nouvel accident. Il y a maintenant des préposés en bas et au sommet de la piste et un remonte-pente mécanique a été ajouté.

C’est l’assureur de la Ville qui assumera la perte de salaire de Luc Girard, ses frais médicaux en plus d’une indemnisation pour les douleurs, souffrances et inconvénients qu’il a subis.