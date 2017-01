Dommages à cause de la météo : l’Est du Québec s’en sort

La météo frappe fort dans l'est du Québec depuis quelques semaines. Les vents et les grandes marées ont fait beaucoup de dommages, mais lors des derniers jours, force est d’admettre qu’il y a eu plus de peur que de mal.

Dans la journée de jeudi, Environnement Canada a publié des avertissements météo pour la région, le niveau du fleuve Saint-Laurent était plus élevé qu’à l’habitude et des avis de tempêtes ont été émis. La situation a mis sur un pied d’alerte les résidents riverains.

Heureusement, on a pu éviter le pire.

Voyez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus.