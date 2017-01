Elle construit sa maison grâce à des tutoriels sur YouTube

Une mère de famille de l’Arkansas assure avoir construit sa nouvelle maison uniquement grâce à des tutoriels vus sur la plateforme YouTube.

Aidée de ses quatre enfants, Cara Brookins n’a mis que neuf mois pour ériger la résidence de 3500 pieds carrés (325 mètres carrés).

Selon Mme Brookins, qui a écrit un livre sur son aventure, le budget total n’aurait pas dépassé 150 000 dollars.

«Après deux divorces houleux, mes enfants et moi avions besoin de changement. Jusque là j’avais toujours vécu dans la violence et je me sentais honteuse», a-t-elle expliqué à BuzzFeed News.

C’est en 2007 qu’elle a découvert la maison qui avait été détruite par une tornade. Seules les fondations étaient encore en place.

«Je me suis dit "si on achetait du 2x4, du plâtre et que nous rebâtissions tout cela? Si cela pouvait devenir notre maison de rêve?"»

Avec son matériel et après le visionnement de vidéos sur YouTube, la famille Brookins a finalement appris à construire une maison.

Toute la famille y vit depuis maintenant huit ans et chacun garde un enseignement de cette expérience particulière.