«Il m'a vraiment sauvé la vie», dit le survivant

Gabriel Vachon, le passager survivant de la collision mortelle de jeudi à Saint-Ambroise, une municipalité située au nord-ouest de Saguenay, est persuadé que son ami conducteur, voyant que l'impact était inévitable, a fait une manoeuvre pour lui sauver la vie.

De son lit d'hôpital, 24 heures après avoir frôlé la mort et perdu un être cher, le jeune homme de 21 ans a raconté à TVA Nouvelles comment l'accident est survenu.

«C'était glissant. On s'en était rendu compte rendus à Saint-Ambroise, on se l'était dit, a témoigné Gabriel Vachon. T'es bien mieux d'arriver là vivant. On s'est clairement dit ça.»

Capture d'écran TVA Nouvelles

Jeudi matin, Gabriel était sur la route 172 avec son ami, Pascal Bernier, 28 ans de Chicoutimi, qui allait porter son CV à Saint-Thomas-Didyme. Les deux étaient conscients qu’ils devaient être prudents.

Entre Saint-Ambroise et Saint-Nazaire, ils ont aperçu un fardier, en sens inverse, descendre une côte en S.

«Je voyais le camion qui s'en venait quand même assez rapidement et qui était en train de déraper. On le voyait», a expliqué le survivant.

Son ami Pascal a alors réduit sa vitesse, mais l'arrière de la remorque avait pris toute la place dans leur voie.

«Il n'y avait plus de place. C'était sûr qu'on allait frapper dedans. Au dernier moment, Pascal a donné un coup de volant vers la droite. C'est lui qui a tout absorbé le choc. Clairement, moi, j'ai subi le deuxième impact qui était beaucoup moins fort. Il m'a vraiment sauvé la vie. C'était, soit qu'on y passait tous les deux ou bien, il y avait possibilité que je puisse m'en sortir. Le coup de volant s'est donné. J'ai perdu conscience après ça. Je me suis réveillé, j'étais dans l'auto qui était décapitée.»

Quand il a repris conscience dans la petite Ford Focus accidentée, Gabriel Vachon a constaté que son ami était décédé.

«Je lui ai crié, réveille-toi, réveille-toi. Ce n'est pas possible. J'en ai pleuré un bon coup après ça, quand je me suis rendu compte que c'était fini. Quand j'ai compris qu'il était mort, je me suis dit, il ne faut pas qu'il y ait deux décès, non plus. Si je suis encore vivant, il faut que je réussisse à trouver une façon de m'en sortir. J'ai sorti ma tête et mon bras de l'auto pour qu'un automobiliste arrête.»

Il va finalement réussir à s’extirper du tas de ferraille, seul, par le pare-brise fracassé.

Le Chicoutimien de 21 ans s’en sort avec des contusions, une commotion cérébrale et du sang sur les poumons qui s'est résorbé. Le souvenir de la collision ne le quitte pas.

«Je revois toujours la même image: le camion qui s'en vient et, moi, j'ai dit tout haut : oh shit! Et là, à un moment donné, bang!»

Selon lui, la chaussée et la vitesse ont peut-être joué un rôle.

«C'est sûr que c'était glissant. Est-ce que le camion a adapté sa vitesse avec la température? Je ne suis pas certain. Il avait l'air à aller vite. Mais bon. Je ne suis pas spécialiste.»

Pascal Bernier et Gabriel Vachon étaient de bons amis. Ils faisaient du sport ensemble et travaillaient au même endroit. Aujourd'hui, Gabriel pleure la mort de celui qui lui a sauvé la vie.

«La perte de mon ami me fait grandement de la peine et elle n'est pas prête de partir», a témoigné le survivant toujours hospitalisé.

Surtout que la tragédie survient une semaine, jour pour jour, avant le 22e anniversaire de naissance de Gabriel Vachon.