Il sauve la vie d'un enfant en Jamaïque

Un homme d’Edmundston restera marqué par ses dernières vacances familiales en Jamaïque. Lors d’une journée d’excursion, Marco Godbout, a sauvé la vie d’un garçon d’environ deux ans qui avaient cessé de respirer. C’est grâce aux techniques de réanimation cardiorespiratoire que le Néobrunswickois a réussi cet exploit.

Marco Godbout et sa famille venaient de passer une journée de rêve à Dolphin cove en Jamaïque. C’est lorsqu’ils s’apprêtaient à quitter le site pour retourner à leur hôtel qu’ils ont aperçu un garçon en difficulté.

«Le père a pris l'enfant dans ses bras et pareille comme s'il avait pris une poupée avec la tête qui ballotait d'un côté et de l'autre, c'était clair que quelque chose qui ne fonctionnait pas», relate M. Godbout.

Le bambin d’environ deux ans avait visiblement cessé de respirer. «Le bébé son visage était bleu, les bras, les jambes. C'est une situation très, très paniquante pour les parents et tout le monde qui était autour», explique-t-il.

Voyant que personne n’intervenait, le Néobrunswickois, qui est formé en RCR, a décidé d’offrir son aide au père de l’enfant. «Il a juste dit en anglais "Help me! Help me!", puis j'ai commencé à faire les compressions sur l'estomac du petit, raconte-t-il. Après une vingtaine de compressions, le bébé est revenu.»

Un véritable soulagement. «C'est un bon feeling, partage-t-il, après qu'on ait vu le bébé commencer à souffler, la couleur a changé, il a commencé à pleurer. C'était tous des bons signes.»

Le lendemain de l’incident, Marco Godbout a appris que le bambin avait fait une convulsion alors qu’il buvait son lait. C’est ce qui aurait causé l’arrêt respiratoire. L’homme a gardé contact avec la famille de la région de Toronto qui confirme que le bébé se porte bien.

Depuis les évènements, il vante l’importance de la formation RCR. «J'encourage n'importe qui, qui a des enfants ou même quelqu'un qui n'a pas d'enfants à suivre le cours. On peut sauver la vie de n'importe qui, n'importe où dans le monde», conclu-t-il.

Au Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, la réanimation cardiorespiratoire est enseignée par plusieurs organismes.