La réorgaisation des services de laboratoire fait des mécontents

Ça fait sept ans que Simon Marineau est technologiste en santé à l'hôpital de Shawinigan. Avant Noël il a su que son poste était transféré à Trois-Rivières.

«Dans mon domaine tous les postes s'en vont à Trois-Rivières. Je trouve ça plate parce que j'ai une maison près d'ici et mon garçon va à la garderie à côté de mon travail», explique le technologiste médical.

En tout, ce sont 19 postes qui seront coupés à Shawinigan. Le maire Michel Angers demande au ministre Gaétan Barrette de revenir sur sa décision. Et il n'est pas le seul à déplorer le transfert de ces emplois vers la capitale régionale.

«Toutes ces centralisations dégarnissent les régions», s'insurge Paul Lavergne de la CSN.

Pour les employés, ça créer tout un climat d'insécurité. Ils ne savent pas qui sera touché et s'ils pourront obtenir un poste à Trois-Rivières.

C'est le projet Optilab qui commande ces changements. Une soixantaine de postes dans la région seront abolis.

«On prévoit une réduction de 65 à 70 postes et l'ajout de 43 postes au centre serveur. Avec les attritions et les départs à la retraite on fait le pari de pouvoir relocaliser l'ensemble des personnes touchées», explique Gilles Hudon du CIUSSS.

Ces changements seront effectifs d'ici deux à cinq ans. Le CIUSSS assure que ça n'affectera pas les services à la population.