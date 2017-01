La tendre histoire de Mokko la corneille apprivoisée

Elle est affectueuse, fait du ménage, nourrit le chien, danse, résout des problèmes. On ne croirait jamais que Simon Pérusse parle de son animal de compagnie, encore moins d’une corneille apprivoisée, la superbe Mokko.

«Elle est tombée du nid à deux semaines, elle s’est cassé une aile. C’est une tradition pour nous dans les Premières Nations de retourner l’animal à la terre sans créer de liens, de le libérer; ce que j’ai déjà fait avec d’autres corneilles. Mokko lorsqu’il est venu le temps de la libérer, son aile n’avait pas bien repris, elle était trop abîmée. J'ai même essayé de faire de la musculation avec elle», narre Simon Pérusse en jetant un regard attendri pour sa corneille au plumage de jais.

«Les gens avaient une mauvaise opinion sur la corneille, j’ai donc décidé de l’adopter. Ça a duré six ans avant le ministère de la Faune s’en mêle», poursuit M. Pérusse en entrevue à TVA Nouvelles.

Simon Pérusse, le maître de Mokko est guide historique au Site traditionnel huron de Wendake dans la région de Québec | Photo gracieuseté

Illégalité

L’homme a reçu une contravention de 654 dollars, car il est illégal de garder un animal sauvage en captivité. «J’ai contesté. Je n’étais pas au courant. Mon grand-père gardait des bernaches, il soignait les animaux. Quand j’ai su que c’était illégal, j’ai fait une demande de permis auprès du ministère de la Faune», explique M. Pérusse. Mokka, le beau corvidé mâle, peut maintenant demeurer avec son maître.

L’oiseau qui peut en effrayer certains de par son bec et son croassement est tout le contraire de ce que les gens croient. «C’est un excellent animal de compagnie, qui parle comme un perroquet. C’est affectueux. Aussitôt que je le caresse un peu, il se colle sur moi. C’est très intelligent. Il peut analyser une situation, trouver la solution et agir», avance le maître de Mokko en lui lissant les plumes.

Affectueux

Mokko met de la vie dans la maison de M. Pérusse et de son amoureuse participant à tout ce qui se passe. «Quand ma conjointe secoue la couverture du chien, il secoue sa propre couverture dans sa cage. Je mets de la musique pour faire mon ménage et danse, et Mokka danse sur son perchoir. À l’occasion, elle gâte le chien. Elle a une alimentation de base de chat pour son plumage. Elle est omnivore, je lui donne tout ce que je mange et quand elle est tannée, elle en donne au chien», rigole Simon Pérusse.

Le maître de Mokko est guide historique au Site traditionnel huron de Wendake dans la région de Québec. «Nous ferons un événement spécial en mai pour le retour de Mokko sur le site. Elle va passer la journée sur mon bras et il adore se faire prendre en photo», rigole Simon Pérusse.