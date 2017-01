L'auteur de «L'Exorciste» meurt à 89 ans

William Peter Blatty, l'auteur du roman fantastique «L'Exorciste», véritable succès en librairie à sa sortie en 1971 et adapté au cinéma deux ans plus tard, est décédé jeudi à 89 ans, a annoncé vendredi William Friedkin, réalisateur du film.

«William Peter Blatty, cher ami et frère qui a créé ''L'Exorciste'', est décédé hier» jeudi, a tweeté M. Friedkin.

L'épouse du romancier, Julie Alicia Witbrodt, a expliqué au Washington Post que son mari souffrait de myélome multiple, un cancer du sang.

L'écrivain Stephen King, le pape du roman d'horreur, a rapidement rendu hommage à Blatty sur Twitter: «RIP (repose en paix, NDLR) William Peter Blatty, qui a écrit le plus grand roman d'horreur de notre époque. À un de ces jours, vieux Bill».

William Blatty, né à New York le 7 janvier 1928, a acquis une notoriété internationale grâce à son roman «L'Exorciste» qui raconte l'histoire d'une fillette de 12 ans possédée par un démon, que deux prêtres tentent d'exorciser.

Selon l'éditeur HarperCollins, le roman est inspiré de faits réels survenus dans les années 1940 et il a passé 57 semaines dans la liste des meilleures ventes du New York Times, dont 17 consécutives en tête. Très mal accueilli par la critique, il a été vendu à 13 millions d'exemplaires aux États-Unis et est considéré désormais comme l'un des plus grands romans d'horreur de tous les temps.

Son adaptation sur grand écran a été nommée pour dix Oscars et en a remporté deux au final, dont celui du meilleur scénario pour Blatty. Elle a également remporté quatre Golden Globes, dont ceux de meilleur film dramatique, meilleur réalisateur et meilleur scénariste.

Avec Linda Blair en vedette, le long-métrage a envoûté la planète et déclenché un débat mondial sur l'occulte au sein de l'Église catholique. Il a inspiré des générations de réalisateurs de films d'épouvante.

En 1990, M. Blatty a rédigé le scénario et réalisé «L'Exorciste, la suite», troisième opus inspiré de son ouvrage mettant en scène un policier qui enquête sur une série de meurtres.

Fils d'immigrants libanais élevé dans la pauvreté à New York, il était diplômé de l'université Georgetown dans la capitale fédérale Washington et a d'abord gagné sa vie en vendant des aspirateurs en faisant du porte-à-porte.

Sa carrière part tous azimuts: il a été spécialiste de la guerre psychologique dans l'US Air Force, directeur des relations publiques de l'université Loyola à Los Angeles puis journaliste, avant de bifurquer vers l'écriture et le cinéma.

S'il est surtout connu pour «L'Exorciste», Blatty a écrit d'autres romans et était plutôt spécialisé dans les scénarios de comédie comme «Promise her anything» (1965) avec Warren Beatty, «Qu'as-tu fait à la guerre, papa?» (1966) ou encore «Le Plus grand des hold-up» (1969).

Il a collaboré à plusieurs reprises avec le réalisateur Blake Edwards, coécrivant la suite de la Panthère rose «Quand l'inspecteur s'emmêle» (1964) et «Darling Lili» avec Julie Andrews et Rock Hudson.