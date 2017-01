Le défi d'être commerçant à l'ère du numérique

Les entreprises doivent de plus en plus se tourner vers le commerce en ligne, tant pour se démarquer que pour survivre.

La clé du succès est de savoir combiner le commerce sous sa forme traditionnelle avec le commerce électronique

Absolunet, à Montréal, accompagne les entreprises dans le développement du commerce en ligne. Il y a 130 employés et l’entreprise embauche encore puisque le besoin de programmeurs, notamment, est grandissant.

«Les plus récentes données qu'on a, essentiellement, le volume d'affaires en ligne, donc des transactions, du commerce de détail, au Canada était de 22 milliards, explique Charles Desjardins, vice-président d’Absolunet. Et, en 2019, ça devrait passer à 39 milliards. Donc, c'est vraiment une progression qui est fulgurante.»

Chez Absolunet, on répète aux clients que les commerces électroniques et traditionnels ne vont pas l'un sans l'autre. Le commerce numérique influence plus de 49% des ventes en magasin. Et 67% du processus avant de se présenter en personne se fait en ligne.

«Il faut que le consommateur ait l'impression qu'il est reconnu, qu'il vit exactement la même expérience, et que cette expérience-là, elle est poursuivie, poursuit M. Desjardins. Donc, c'est exactement ce que les gens recherchent. Et les détaillants qui ont compris ce message-là, clairement, voient une progression de leurs revenus. Autant, je dirais, en ligne qu'en magasin.»