Le réchauffement des eaux préoccupe

Les eaux du golfe Saint-Laurent se réchauffent à un rythme préoccupant depuis quelques années.

Les derniers résultats du programme de monitorage de Pêches et Océans Canada indiquent que des records ont même été battus à certaines profondeurs où les eaux du golfe ont atteint 6 degrés Celsius.

Pour Peter Galbraith, chercheur en océanographie, la plus grande inquiétude «c’est le réchauffement des eaux profondes, parce que ce sont des conditions de l’écosystème qu’on n’a pas vu en 100 ans d’observation. Je ne suis pas biologiste, mais c’est certain que ça va avoir des répercussions sur certaines espèces et déplacements d’espèces».

Un influx massif d'eaux chaudes venant de l'Atlantique et qui passe par le détroit de Cabot pour entrer dans le golfe est à l'origine de ce réchauffement en zones profondes. Ce phénomène pourrait peut-être expliquer l'augmentation fulgurante de la population de sébastes dans le fleuve Saint-Laurent.

«Cette pêche-là va se développer et ça va être probablement une de nos pêches majeures de nos poissons de fonds dans les prochaines années. Les espèces qui aiment l’eau chaude vont être gagnantes et celles qui aiment l’eau froide vont être possiblement perdantes», a affirmé le biologiste en sciences halieutiques, Hugo Bourdages.

La grande perdante dans ce changement serait la crevette nordique, qui vit aussi en eaux profondes. En plus d'être affectée par la hausse des températures, la crevette est un met de choix pour le sébaste et la morue.

Les recherches se poursuivent pour mesurer plus précisément l'impact de la hausse des températures sur les stocks de crevettes.