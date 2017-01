Le week-end devrait durer trois jours selon un expert

Les scientifiques et les professionnels de la santé ont longtemps fait l’éloge de journées de travail plus courtes, en affirmant que ces journées plus intenses, mais moins longues étaient idéales pour augmenter la productivité.

Aujourd’hui ils vont plus loin et confirment une chose dont plusieurs se doutent depuis longtemps : les week-ends devraient durer trois jours, et pas seulement deux.

Selon le chercheur K. Anders Ericsson, un spécialiste de la psychologie du travail, seulement quatre ou cinq heures de travail dans la journée sont réellement productives.

Si les employés sont obligés de travailler plus que cela, ils risquent d’acquérir de mauvaises habitudes, qui pourraient déranger les personnes plus efficaces, rapporte le média Brightside.

Il juge également que des semaines plus courtes sont également très bénéfiques pour les employés et leurs employeurs.

À titre d’exemple, lors de la crise financière majeure aux États-Unis, en 2008, le gouverneur de l’État à ce moment, Jon Huntsman, a mis en place la semaine de quatre jours, mais à raison de 10 heures par jour pour les employés de l’État.

Près de 75% des fonctionnaires ont adhéré au plan. Les coûts liés à l’exploitation des bureaux, comme le chauffage, ont été considérablement réduits. De plus, le moral et l’ambiance au travail ont été grandement améliorés.

Malheureusement, le projet pilote a été aboli en 2011 en raison de plaintes de citoyens qui n’avaient pas accès aux services le vendredi.

Au Colorado, un projet pilote réduisant la semaine scolaire de cinq à quatre jours a été mené auprès d’écoliers de 4e et de 5e année. Leurs résultats en mathématique et en lecture ont augmenté de 6% et de 12%.

«Je crois que l’idée voulant que les enfants soient parfaitement concentrés pendant toutes leurs classes est irréaliste, a expliqué M. Ericsson. La chose est d’autant plus vraie pour les enfants avec des problèmes de concentration», avait-il dit en entrevue au Tech Insider.

Selon sa recherche, une simple redistribution du temps travaillé a des bénéfices énormes pour les employés et les employeurs.