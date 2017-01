Madonna sera présente à la marche des femmes à Washington

Madonna devrait s’impliquer dans la marche des femmes qui aura lieu le 21 janvier à Washington.

C’est avec son légendaire sens du panache que la chanteuse a soutenu le mouvement sur Twitter et Instagram. Elle a partagé la photo d’un pubis rasé dans la forme d’une virgule, le logo de la marque Nike. La star a au passage mentionné le magazine de Los Angeles, Nakid. « Oui ! "Just Do it"... @nakid_magazine. 1 million pour la Women’s March !! Soyez là !! », a posté la chanteuse en légende de son cliché.

On ne sait pas si c’est Madonna sur cette photo, mais le cliché a été pris par Marius Sperlich. Le magazine Nakid l’avait postée également mais a expliqué ensuite qu’Instagram l’avait supprimée.

La marche des femmes, ou Women’s March en anglais, coïncidera avec le premier jour de Donald Trump en tant que Président des États-Unis. D’autres artistes ont prévu d'y participer comme Katy Perry, Cher et Zendaya. Une marche similaire aura lieu le même jour au festival de Sundance, dans l’Utah, celle-ci est organisée par Chelsea Handler et la réalisatrice Ana DuVernay.

Madonna n’hésite jamais à dénoncer les oppressions dont les femmes sont victimes et à défendre leurs droits. En récupérant son prix Women of the Year lors de l’événement Women in Music de Billboard, la chanteuse a donné un vibrant discours.

«Je me tiens devant vous comme un paillasson. Oh, je voulais dire comme une artiste femme. Merci à tous de reconnaître ma capacité à faire durer ma carrière pendant 34 ans face au sexisme flagrant, à la misogynie et aux abus constants, a déclaré Madonna. Un gros titre m’a comparé à Satan. Je me disais "Attends un instant, est-ce que ce n'est pas Prince qui est en train de courir partout avec des bas résilles, des talons hauts et du rouge à lèvres pendant que ses fesses traînent à l’air libre?" Oui, c’est bien ce qu’il faisait. C’est là que j’ai compris que les femmes n’ont pas la même liberté que les hommes.»

Plus récemment encore dans le Harper’s Bazaar, Madonna a expliqué qu’elle avait été oppressée pour ses choix de vie, mais aussi parce qu’elle est une femme. «Mais j’ai eu plein de m**des dans ma carrière, et beaucoup viennent du fait que je suis une femme et aussi parce que je refuse de vivre une vie conventionnelle», a-t-elle dit.