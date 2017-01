Nomination du procureur en chef de la commission d’enquête sur les Autochtones

L’avocat Christian Leblanc a été nommé procureur en chef de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec annoncée par le premier ministre Couillard le mois dernier dans la foulée des allégations de violence policière à Val-d’Or.

Il entrera en fonction le 30 janvier.

Me Leblanc, admis au Barreau du Québec en 1993, a commencé sa carrière d'avocat à Val-d'Or, comme criminaliste en défense et en protection de la jeunesse, a annoncé vendredi le juge à la retraite à la retraite Jacques Viens qui présidera les travaux de la commission.

Christian Leblanc a occupé depuis 1995 les fonctions de substitut du procureur général et de procureur aux poursuites pénales et criminelles tant dans les districts d'Abitibi et de Rouyn-Noranda qu'auprès de la Cour itinérante siégeant dans les communautés cries de la baie James et les villages inuits du Nunavik, a mentionné le juge Viens dans un communiqué, ajoutant qu’«en 1998, il a été le premier procureur québécois à s'établir à Kuujjuaq, où il a résidé avec sa famille pendant deux ans».

Me Leblanc a été par ailleurs impliqué au sein de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales du Québec, membre du Comité permanent du Barreau sur les avocats et avocates de l'administration publique et parapublique et a siégé à de nombreux comités provinciaux dont les travaux portaient sur les services de justice en milieu autochtone, peut-on lire dans le communiqué du commissaire.

La commission, qui a reçu un mandat très large pour examiner les relations avec les Autochtones et différents services dont ils bénéficient, devra avoir remis son rapport au gouvernement avant le 30 novembre 2018.