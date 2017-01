Rappel de foyers au gaz naturel en raison de risques d’explosion

Santé Canada a émis une mise en garde, jeudi, concernant des foyers au gaz naturel et au propane de l’entreprise Security Fireplace parce que ceux-ci risquent d’exploser.

Plus précisément, le ministère a répertorié deux incidents liés à un allumage retardé sur ce type d’appareil. «Les registres d’évacuation de ces produits pourraient ne pas fonctionner, causant ainsi l’inflammation du surplus gazeux au moment de l’allumage. Le panneau avant en verre pourrait donc voler en éclats, ce qui présente un risque grave pour la sécurité des Canadiens», a expliqué Santé Canada dans un communiqué.

Les foyers visés ont été fabriqués par Security Fireplaces entre 1990 et 1994-1995 et ont été vendus avec les numéros de série SRGH36, SBGH36, DV73 et DV71. Dans le cas des appareils DV, ils ont été vendus sous l’appellation commerciale Oliver Macleod.

Santé Canada recommande aux propriétaires de ces appareils de couper l’alimentation en gaz de leur foyer et de cesser de l’utiliser. Puisque Security Fireplace n’est plus en activité, il n’existe aucune trousse de réparation destinée à régler le problème.