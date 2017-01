Turcot et le pont de l’île-aux-Tourtes à éviter en fin de semaine

Les automobilistes désireux de quitter le centre-ville de Montréal au courant de la fin de semaine auront intérêt à éviter de passer par le tunnel Ville-Marie en raison de la fermeture d’une partie de l’autoroute 720.

En effet, l’autoroute 720 Ouest sera complètement fermée à la circulation à partir de vendredi à 23 h 59, et ce, jusqu’à lundi 5 h, entre la sortie du boulevard Robert-Bourassa et l’échangeur Turcot.

Les automobilistes devront donc faire un long détour par la rue Nazareth, l’autoroute Bonaventure et l’autoroute 15 Nord afin d’atteindre l’échangeur en reconstruction.

Cette fermeture est rendue nécessaire par les travaux de démolition de l’autoroute 720 Est. Il est à noter qu’il n’y aura pas d’entrave à partir de Turcot en direction du centre-ville en fin de semaine.

Par ailleurs, le pont de l’île-aux-Tourtes, situé sur l’autoroute 40 à la pointe ouest de l’île de Montréal, sera complètement fermé à la circulation en direction ouest samedi, entre minuit et 9 h; dimanche, entre minuit et 9 h et lundi, entre minuit et 5 h.

Les usagers de la route désireux de se rendre à Vaudreuil et au-delà devront emprunter le boulevard des Anciens-Combattants pour rejoindre l’autoroute 20 Ouest, afin d’atteindre l’autoroute 30 Ouest, qui leur permettra de retrouver l’autoroute 40.