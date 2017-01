Un deuxième concert de David Guetta annulé en Inde

Le concert de David Guetta prévu vendredi à Bombay a été annulé, pour la deuxième fois en deux jours dans le pays, après un refus des autorités indiennes de délivrer les autorisations nécessaires.

«La police de Bombay a rejeté la demande de tenue du concert. Les formalités légales n'ont pas été effectuées par les organisateurs», a déclaré vendredi l'officier de police Virendra Mishra à la télévision indienne.

Selon la police, l'équipe du DJ star «n'a communiqué aucun des documents officiels, autorisations, et plans de sécurité requis».

À Bombay, le festival Sunburn, qui organisait le concert, a confirmé son annulation tard vendredi, alors que les admirateurs étaient déjà sur place depuis plusieurs heures.

David Guetta, mondialement connu entre autres pour ses tubes Titanium et When loves takes over, est très populaire en Inde, et 4.000 personnes étaient attendues pour son concert à Bombay.

Il aurait dû commencer sa tournée indienne à Bangalore (sud) jeudi, mais les autorités ont annulé le concert, pour cause d'élection locale le même jour, et estimant que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies.

David Guetta doit se produire à Hyderabad (sud) et dans la capitale New Delhi ce week-end.