Une bagarre en vol force un atterrissage d'urgence

Une bagarre entre deux hommes à bord d’un avion de Middle Eastern Airlines qui faisait la liaison entre Beyrouth et Londres a forcé les pilotes à faire un atterrissage d’urgence à Istanbul.

La scène qui s’est déroulée mercredi a été captée sur vidéo par un autre voyageur qui prenait place à bord de l’appareil.

«Tout a commencé quand l’homme plus âgé a commencé à crier après un passager et sa femme et par la suite, il a frappé ce passager», a raconté un témoin de l’événement au quotidien britannique «The Sun».

« Ensuite, une agente de bord a tenté de les séparer et le vieil homme l’a frappée violemment, et une autre hôtesse est venue pour l’aider et il l’a elle aussi frappée.»

«C’est à ce moment que le jeune homme dans la vidéo s’est interposé et qu’il a tenté d’arrêter le vieil homme.»

Le témoin raconte que les passagers étaient effrayés par le suspect, puisqu’il était violent et qu’il jurait à répétition.

Après une quinzaine de minutes, le calme est finalement revenu dans l’avion.

« Le vieil homme a ensuite demandé de se lever pour aller aux toilettes et il a marché vers le plus jeune et c’est à ce moment que la vidéo a commencé.»

Une fois l’avion atterri, quatre agents de sécurité sont entrés à bord de l’avion pour expulser le suspect.

La compagnie aérienne n’a pas commenté l’incident.