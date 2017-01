Une mère endeuillée de Longueuil dénonce le grand manque d’empathie de l’Agence du revenu du Canada qui lui réclame un montant d’allocation qui avait été versée en trop après la mort de son fils de 2 ans et 9 mois en novembre dernier.

Dans une longue publication Facebook datée du 11 janvier, Carine Perras raconte que son petit Jules est mort après un violent cancer du cerveau qui «avait pris résidence dans sa belle petite tête 4 mois plus tôt».

Elle explique aussi qu’elle ne pouvait pas recevoir de prestation de décès du Régime de rentes du Québec, car son fils, mort trop jeune, n’avait pas suffisamment cotisé au Régime des rentes du Québec.

«Aujourd’hui, une goutte a fait déborder mon vase (...) On reçoit une lettre de l'Agence du revenu qui vient tourner le fer dans la plaie en nous rappelant que pour eux, notre enfant n'est qu'un numéro», continue la mère.

La lettre de l’Agence du revenu se lit comme suit: «Nous venons d’apprendre le décès de votre enfant. Nous comprenons que vous traversez des moments difficiles. Notez que, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, l’admissibilité prend fin à la fin du mois au cours duquel un enfant décède. Nous ne tiendrons plus compte des enfants suivants dans nos calculs: JULES. (...)Vous avez un montant dû. Vous devez le payer dès réception de cet avis. MONTANT DÛ: 68,10$».

«En un mot, ça disait: ‘’Votre fils est décédé? Voici une facture’’. C’est indélicat et tous les parents en deuil avec lesquels j’ai discuté avaient reçu ce genre de lettre qui disait qu’ils devaient des sous et il y a des parents qui ont reçu des factures beaucoup plus élevées», dit-elle en entrevue au Québec Matin.

«Je pense qu’un appel aurait été suffisant pour expliquer la situation», ajoute-t-elle.

Carine Perras affirme n’avoir eu aucune réponse de l’Agence du revenu du Canada depuis la publication de sa lettre qu’elle a aussi envoyée à ses députés provincial et fédéral.

«Nous sommes peu de familles au Québec à vivre le deuil d’un enfant. Je crois fermement que le gouvernement devrait avoir davantage d’empathie envers nous, familles endeuillées», conclut Mme Perras sur Facebook tout en précisant qu’elle paiera le montant dû.