Céline dévoile une nouvelle vidéo en l’honneur de René

La diva a partagé une nouvelle vidéo sur sa page Facebook afin de rendre hommage à René Angélil, décédé il y a un an.

Elle y reprend la chanson «My Love» de la chanteuse australienne Sia en version acapella.

«Mon coeur ne cesse de t’appeler. Encore plus souvent aujourd’hui, après un an... Je sais que tu m’entends. Et je t’entends aussi. Tu es ma vie. Pour toujours, Céline xx...» , peut-on lire dans la mention accompagnant la vidéo.

On y voit des photos de la famille de Céline dans une ambiance tamisée. On aperçoit ensuite la chanteuse en pyjama sur son lit, puis en train de serrer un cœur en peluche géant.