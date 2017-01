Des explorateurs passent près de perdre leur visage après avoir visité une cité maudite

Selon ce qui est rapporté dans le Vancouver Sun, des explorateurs ont été les victimes d’une bactérie mangeuse de chair en excavant une ancienne cité maudite au Honduras.

D’après la légende, la population locale aurait fui la Cité du dieu singe au 16e siècle de crainte qu’elle ne fut maudite. Ils auraient en fait quitté les lieux après l’invasion espagnole, qui a apporté esclavage et maladies aux populations locales.

Environ 500 ans plus tard, en 2015, un groupe composé d’archéologues et d’explorateurs américains et honduriens ont trouvé la cité perdue, aussi connue comme Ciudad Blanca (Cité blanche). Ils cherchaient le site depuis quelques années et ont finalement découvert ses ruines dans une jungle de 32 000 km de superficie.

Quelques mois après avoir quitté les lieux, Doug Preston -un auteur qui a documenté la découverte- a affirmé à la chaîne américaine CBS qu’il avait remarqué une piqûre qui ne semblait pas vouloir disparaître sur son corps. Il en était de même pour la moitié de l’équipe, qui a commencé des traitements.

Plus tard, on les a diagnostiqués de la leishmanose, une maladie parasitique contractée par les morsures de puces de sable. Une fois mordu, des parasites provenant de l’insecte se propagent dans le sang et attaquent le système immunitaire.

Les premiers symptômes comprennent vomissements et fièvre. Non traitée, la leishmaniose peut défigurer un individu. «Le parasite migre dans les muqueuses de la bouche et du nez et les mange pratiquement», explique Doug Preston.

Quelques images des ravages causés par cette maladie (Attention: images choquantes)

«Ton nez tombe, tes lèvres tombent et ton visage se transforme en plaie géante.»

En plus, avant de se faire infecter par ce parasite, les explorateurs ont bien souvent failli y passer à cause des serpents très venimeux qui peuplent la région.

Dans les ruines de la cité, l’équipe a retrouvé une douzaine d’artéfacts en pierre et en argile.

Doug Preston croit que le site recèle plusieurs autres secrets, mais estime qu’il est «trop dangereux» d’y retourner.