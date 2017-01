Fort McMurray: de la nourriture contaminée vendue à Walmart?

Les autorités de santé publique d’Alberta accusent Walmart Canada d'avoir vendu de la nourriture contaminée à son magasin de la ville de Fort McMurray rasée en partie en mai 2016 par un gigantesque incendie de forêt.

Au total, 174 infractions à la Loi sur la santé publique ont été portées contre le géant américain par les Services de santé de l'Alberta (AHS). Les violations alléguées ont eu lieu entre le 24 et le 29 mai 2016.

On accuse notamment Walmart d’avoir vendu des produits contaminés durant les feux, et ce, malgré les avertissements.

«[Walmart a omis] de s'assurer que les aliments qui ont été contaminés ou autrement impropres à la consommation humaine ne doivent pas être servis, vendus, transformés, emballés, exposés ou entreposés pour la consommation humaine», peut-on lire dans le document judiciaire de 31 pages publié par le «Edmonton Journal».

Il est notamment question d'aliments pour bébés, de crème glacée, fromage, yogourt, bacon, steaks, ainsi que d’une grande variété de collations et de boissons.

«Les aliments exposés à des incendies de forêt peuvent être endommagés par des températures dangereuses, de la fumée, des cendres, de la suie, des produits chimiques ignifuges, de l'eau et des pertes de puissance pendant un incendie».

Pendant un mois entier, en mai dernier, la capitale pétrolière de l’Alberta a été ravagée par les flammes. Environ 80 000 personnes ont dû évacuer la ville, tandis que 10 % des bâtiments de la municipalité étaient détruits par les incendies.

«Après les incendies, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les établissements alimentaires de Fort McMurray afin de soutenir leur réouverture en toute sécurité, sans risque supplémentaire pour la santé des résidents, des visiteurs et des bénévoles», a souligné au journal l'AHS.

«Bien qu’ayant reçu des instructions et directives de la part de l'AHS, en personne et par écrit, nous croyons que Walmart a rouvert la vente d'aliments contaminés par les feux de forêt au public.»

Walmart a fait savoir qu’elle respectait des politiques et des procédures très strictes, a rapporté le journal d’Edmonton.

«Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les inspecteurs des aliments et l'équipe de gestion de crise de la municipalité régionale de Wood Buffalo, à tous les moments importants et pendant une crise sans précédent, pour rouvrir le magasin le plus tôt possible afin de soutenir et de répondre aux besoins essentiels de la communauté», a mentionné un porte-parole.