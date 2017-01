Tout comme d’autres parents, Stéphanie Cloutier tente depuis des années d’accéder au contenu du iPhone verrouillé de sa fille décédée dans un accident d’auto, et elle déplore qu'Apple ne fait rien pour l’aider.

«Un coup de clavier pourrait réussir à aider. Je pense qu’ils s’en foutent», rage-t-elle en entrevue à LCN. «C’est enrageant. En même temps, on a beau se débattre, essayer de tout faire, ça se relance la balle continuellement. En tant que parent qui perdu un enfant, l’énergie, on n’en a pas vraiment. On est épuisé.»

Sa fille est décédée en 2013, dans un accident de voiture, à 17 ans. Mme Cloutier aimerait récupérer des photos et des documents qui se trouvent à l’intérieur de son cellulaire.

«Quand on perd un enfant tragiquement comme ça, on s’accroche à des souvenirs. Sur ce téléphone-là, il y a beaucoup de photos, de vidéos, des chansons qu’elle chantait», dit-elle

Elle a parlé avec des gens d’Apple, qui, en fin de compte, n’ont pas pu résoudre son problème.

«Je trouve ça frustrant. Quand des tragédies comme ça arrivent, il n’y a pas de clauses comme quoi en cas de décès» on devrait pouvoir avoir accès au contenu de l’appareil, se désole la femme.

La coroner qui fait enquête sur le suicide d’une adolescente a indiqué aux parents de cette dernière qu’elle ferait tout pour avoir accès au contenu de son cellulaire dans le cadre de son travail.

Si elle réussit, est-ce que ça pourrait créer un précédent pour Mme Cloutier?