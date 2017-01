Lancement des activités de la Fête des neiges de Montréal

La 34e édition de la Fête des neiges de Montréal s’est mise en branle samedi pour quatre week-ends au parc Jean-Drapeau.

Jusqu’au 5 février, les Montréalais sont invités à participer à plus d'une vingtaine d'activités en plein air, de spectacles et d'animations pour toute la famille: Bateau de glace animé, glissade sur tubes, traîneau à chiens, Tyrolienne, etc.

L’édition 2017 s'inscrit dans la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal. L'accès au site, aux spectacles et à la majorité des activités est gratuit, rappelle l’organisation.