Le roi de la comédie Judd Apatow effrayé par le manque d'humour de Trump

L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche est un défi pour les humoristes, selon le roi de la comédie de moeurs Judd Apatow, qui se dit particulièrement effrayé par ce qu'il qualifie de manque d'humour du républicain.

«C'est dur d'être super drôle (sur Trump) car on a tous l'impression qu'on peut mourir», a-t-il confié lors d'une table ronde samedi avec des journalistes pour la présentation de la nouvelle comédie d'HBO «Crashing», qu'il a coproduite et dont il a réalisé le premier épisode.

«On voit Donald Trump capable d'attaquer Meryl Streep, il n'est pas suffisamment solide pour se dire qu'il aurait l'air d'un leader en ne répondant tout simplement pas», a poursuivi le cinéaste, qui a déjà produit la série à succès «Girls» sur HBO.

Il faisait référence aux répliques sur Twitter du président élu au discours lors de la cérémonie des Golden Globes de Meryl Streep, l'une des actrices les plus primées et révérées de sa génération, qui l'a sévèrement critiqué sans le nommer.

M. Trump a notamment affirmé que Meryl Streep était «une des actrices les plus surcotées d'Hollywood».

«Il y a de vraies situations qui nécessitent d'être plus réfléchi et calme et ça, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas plaisanter», comme par exemple si jamais «la Corée du Nord devient vraiment folle», a poursuivi M. Apatow lors d'une journée presse dans le cadre du séminaire annuel de l'Association des critiques de télévision (TCA) à Pasadena.

«Beaucoup de nos inquiétudes viennent du fait que (Trump) est quelqu'un qui ne rit pas», estime le cinéaste de 49 ans.

«Quand on rit, on montre qu'on est connecté, qu'on écoute et comprend, quelqu'un qui ne rit pas, qui ne s'amuse pas, c'est profondément problématique», a conclu le réalisateur de comédies à succès comme «En cloque, mode d'emploi» ou «Crazy Amy».

«Crashing», série sur un comédien de théâtre d'improvisation trompé par sa femme, jouée et créée par Pete Holmes, sera diffusée sur HBO à partir du 19 février.